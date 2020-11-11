Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika

Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz

11.11.2020 15:55
Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz, System.String[]

Myanmar'da ana muhalefette ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisi (USDP), 8 Kasım'da yapılan genel seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

Myanmar'da ana muhalefette ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisi (USDP), 8 Kasım'da yapılan genel seçim sonuçlarını kabul etmediklerini açıkladı.

USDP Sözcüsü Nandar Hla Myint, düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) oy sayımı devam ederken seçimleri kazandığını iddia etmesine ilişkin seçim sürecinin adil olmadığını belirterek sonuçlara itiraz ettiklerini bildirdi.

Seçimlerde usulsüzlüklerin bulunduğunu öne süren Nandar Hla Myint, konuyu Seçim Komisyonuna götüreceklerini söyledi.

İktidardaki NLD'nin Sözcüsü Aung Shin, eğer seçimde usulsüzlük yapıldığını kanıtlayabilirse, USDP'nin başka bir seçim yapılması talebinde bulunabileceğini belirtti.

NLD Sözcüsü Aung Shin, dün yaptığı açıklamada, seçimi kazandıklarını iddia ederek, adaylardan aldıkları seçim sonucu bilgilerine göre, ulusal parlamentodaki 642 sandalyenin 322 ila 377'sini kazanacaklarını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Myanmar'daki seçimler

Ülkede, 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Ang San Su Çi'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Myanmar, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır         
13:57
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı         
13:41
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi         
12:57
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş         
10:53
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 16:18:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da ana muhalefet partisinden seçim sonuçlarına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei