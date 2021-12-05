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Myanmar'da asker, aracını protestocuların üzerine sürdü - Son Dakika

Myanmar'da asker, aracını protestocuların üzerine sürdü

05.12.2021 15:00
Myanmar'da asker, aracını protestocuların üzerine sürdü

Myanmar'ın en büyük şehirlerinden Yangon'da, askeri aracın göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Myanmar'ın en büyük şehirlerinden Yangon'da, askeri aracın göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Myanmar'da halk, yönetime el koyan orduya yönelik protestolarına devam ediyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir askeri araç Yangon'da gösteri yapan kalabalığın üzerine sürüldü. Aracın altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Tutuklanma korkusu ile isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, içinde bulundukları aracı kalabalığın üzerine süren yaklaşık 5 silahlı askerin, yaralı gençlerin de aralarında bulunduğu en az 10 kişiyi tutukladığını söyledi.

Bir diğer görgü tanığı da eşyalarını almak üzere olay yerine dönen kişilerin de tutuklandığını ve askerlerin kendilerini ateş açmakla tehdit ettiğini aktardı.

Askeri aracın kalabalığın üzerine sürüldüğü ve onlarca kişinin olay yerinden kaçmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Tragger, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da asker, aracını protestocuların üzerine sürdü - Son Dakika


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