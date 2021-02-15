Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi - Son Dakika

Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi

15.02.2021 07:25
Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, ülkede internet bağlantısının kesildiği ve askeri araçların sokaklarda devriye atmaya başladığı bildirildi.

Protestocu grupların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, başkent Nepido ve Yangon şehirlerinde gösterilerin yapıldığı bölgelerde tanklar ve askeri araçlar görüldü.

Yangon'da askerler, protesto yapmak isteyen kalabalığa plastik mermiyle müdahale ederken görüntülendi.

Protestoculara ait internet sitesi Myanmar Now'da yer alan haberde, askeri yönetimin gece saat 01.00'den itibaren ülke genelinde internete erişimi kestiği ifade edildi.

Haberde ayrıca askeri yönetimin sabah vakti Yangon'da çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.

Bu arada 1 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresi bugün sona erdi. Suu Çii'nin gözaltında tutulma durumuna ilişkin askeri yönetimin bir açıklama yapması bekleniyor.

Askeri yönetimden 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Çii'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi - Son Dakika


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