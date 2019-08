Myanmar'da askeri okula saldırı: 15 ölü

Myanmar'da bir askeri akademiye ve bazı hükümet tesislerine yönelik saldırılarda 1'i sivil en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Myanmar'ın kuzeyindeki bir askeri okula ve bazı hükümet tesislerine hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından saldırı düzenlendi. Çoğu askeri görevli en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki bir silahlı grup koalisyonu olan Kuzey İttifakı, ordu mühendislerinin eğitildiği Batı Shan eyaletindeki Pyin Oo Lwin'deki Savunma Hizmetleri Teknoloji Akademisi'ne ve diğer dört tesise yapılan saldırıları üstlendi.



Myanmar Ordusu Sözcüsü Tun Tun Nyi, askerlerin İngiltere sömürge yönetimi döneminde inşa edilen bir demir yolu köprüsü ve turistler için ziyaret noktası olan Gokteik viyadüğünün yakınındaki Nawnghkio ilçesinde isyancılarla çatıştığını duyurdu. Nyi, kasabanın narkotik polis teşkilatını da yakan isyancılar tarafından Gok Twin Vadisi'ndeki bir başka köprünün de tahrip edildiğini söyledi. Tun Tun Nyi tarafından bir diğer çatışmanın Shan eyaletinin en büyük şehri olan Lashio'ya giden otoyol gişelerinde gerçekleştiği bildirildi. Telefonla yaptığı açıklamada "Gok Twin'de yedi, gişelerde ise iki askeri görevliyi ve polislerle sivilleri öldürdüler" diyen Tun Tun Nyi, öldürülenler arasında askeri akademide çalışan sivil bir personelin de bulunduğunu söyledi.



Saldırılar, bölgede on yıllardır etnik azınlıklara daha fazla hak tanınması için yürütülen mücadelelerdeki artışı gösteriyor. Askeri bir kasaba ve Mandalay şehri dışındaki eski İngiliz istasyonu olan Pyin Oo Lwin, bugüne kadar bölgedeki kırsal alanlarda devam eden çatışmalardan etkilenmemişti.



"Ateşkes ilan etmelerine rağmen istedikleri her yere saldırıyorlar"



Birkaç aydır devam eden ateşkes Haziranda bitmesinin ardından 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Kuzey İttifakı'nı oluşturan gruplardan biri olan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun Sözcüsü Mong Aik Kyaw, saldırıların ordunun son zamanlardaki faaliyetlerine karşılık niteliğinde olduğunu açıkladı. Kyaw, "Myanmar Silahlı Kuvvetleri, etnik azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgelere yönelik saldırılarını son günlerde arttırdığı için biz de cepheleri değiştirmeyi hedefliyoruz. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi hükümeti barış yapmaya çalışsa da ordu da buna dahil olmadığı sürece gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.



Myanmar'da yaşanan zulme gözlerini kapayan Nobel ödüllü lider Suu Kyi, 2016'nın sonlarında yapılan seçiminin ardından etnik silahlı gruplar, askeri ve sivil hükümet arasındaki barış görüşmelerine öncelik verme sözüyle iktidara gelmişti. Ancak Kuzey Kachin ve Shan eyaletleri ile Bangladeş sınırındaki batı Arakan bölgesinde çatışmalar artış gösterdi.



Son zamanlarda hükümet birlikleri, bölgedeki çoğunlukla Budist Arakan çoğunluğundan asker toplayan Arakan Ordusuna mensup hükümet karşıtlarına odaklı operasyonlar gerçekleştiriyor. Kuzey İttifakı'nın da üyesi olan Arakan Ordusu Sözcüsü Khine Thu Kha, birliklerinin dünkü saldırılara katıldığını açıkladı. Khine Thu Kha, "Yoldaşlarımızın yaşadığı bölgelere saldıran Burma Ordusu'na karşı saldırı gerçekleştirdik. Ateşkes ilan etmelerine rağmen istedikleri her yere saldırıyorlar" dedi. - ARAKAN

