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Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN elçisinin muhalefet partisiyle görüşmesine izin verdi - Son Dakika

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN elçisinin muhalefet partisiyle görüşmesine izin verdi

16.02.2022 14:26
Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN elçisinin muhalefet partisiyle görüşmesine izin verdi

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetiminin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin verdiği bildirildi.

Myanmar'da iktidardaki ordu yönetiminin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) özel bir elçinin muhalefet partisi üyeleriyle görüşmesine izin verdiği bildirildi.

Kamboçyalı yetkili Kao Kim Hourn, yerel basına yaptığı açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in, ASEAN başkanının özel elçisinin Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin üyeleriyle görüşmesine izin verdiğini kaydetti.

Karar, bugün Kamboçya'da yapılacak ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde alındı.

Hlaing'in, NLD partisinin hangi üyelerinin özel elçi ile görüşüleceğini belirtmediği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'da hükümet yetkilileri, 14 Şubat'ta, ASEAN dışişleri bakanlarının Kamboçya'da bu hafta gerçekleşecek toplantılarına katılmayacaklarını ve siyasi olmayan bir temsilci gönderme davetini geri çevirdiklerini bildirmişti.

Kamboçya yetkilileri,17-18 Şubat'ta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de gerçekleşecek toplantıya Myanmar Dışişleri Bakanı Wunna Maung Lwin'i davet etme konusunda bir uzlaşmaya varamadıklarını söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim 2021'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

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Muhalefet, Güneydoğu, Kamboçya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN elçisinin muhalefet partisiyle görüşmesine izin verdi - Son Dakika


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