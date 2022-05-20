Myanmar'da askeri yönetim lideri, etnik silahlı gruplarla barış görüşmelerine başladı - Son Dakika
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Myanmar'da askeri yönetim lideri, etnik silahlı gruplarla barış görüşmelerine başladı

20.05.2022 21:28
Myanmar'da askeri yönetim lideri, etnik silahlı gruplarla barış görüşmelerine başladı

KUALA Myanmar'da askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden etnik azınlık grupları arasındaki barış görüşmeleri başladı.

KUALA Myanmar'da askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden etnik azınlık grupları arasındaki barış görüşmeleri başladı.

Askeri yönetim lideri Hlaing, etnik silahlı gruplarla başlattığı ve bir ay boyunca sürecek bir dizi yüz yüze barış görüşmesinin ilkini gerçekleştirdi.

Hlaing, Shan Eyaleti Restorasyon Konseyi, Shan Eyalet Ordusu, siyasi organı ve Myanmar'ın doğusundaki Shan azınlığını temsil eden askeri kanadın Başkanı Yawd Serk ile bir araya geldi.

Min Aung Hlaing'in başkent Nepido'da etnik silahlı grupların liderleriyle yaptığı görüşmeler, ordunun Şubat 2021'de seçilmiş Aung San Suu Çii hükümetini devirerek iktidarı ele geçirmesinden bu yana ilk yüz yüze barış görüşmeleri olarak merakla takip ediliyor.

Myanmar'ın en büyük etnik azınlık grubu Shan ve diğer azınlıklar, ülkenin 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını almasından bu yana özerklik talebiyle merkezi hükümetle mücadele ediyor.

Askeri konseyin geçen yıldan bu yana barış görüşmeleri girişimlerinin başarısız olması üzerine General Hlaing, ülke çapında silahlı çatışmaya son verilmesini müzakere etmek için tüm etnik silahlı grupların liderleriyle yüz yüze görüşmeyi önermişti.

Hlaing, barış görüşmelerinin, "barış ve gelişimin özününün tadına varmak" adına Myanmar halkının yararına olacağını ifade etmişti.

Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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