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Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor - Son Dakika

Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor

24.07.2021 10:01
Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin çoğuna, askeri yönetimin izni olmadığı için Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlarının ulaştırılamadığı bildirildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin çoğuna, askeri yönetimin izni olmadığı için Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlarının ulaştırılamadığı bildirildi.

Darbe karşıtı gruplarla ordu arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Chin eyaletine bağlı Mindat kentinde evini terk eden bazı siviller, BM'nin insani yardımlarına dair son durumu The Irrawaddy gazetesine anlattı.

Çatışmalar nedeniyle Tuilli köyünde ormanlık alana sığınan Myanmarlı doktor Bu Htang, bölgedeki yaklaşık 1200 kişinin Mindat merkezindeki evlerini terk ettiğini ve temel ihtiyaç malzemelerini teminde zorlandığını belirtti.

Doktor Bu, geçen hafta gelmesi beklenen BM yardımlarına ilişkin, "Hiçbir destek gelmedi. Elimizde olanları paylaşarak ayakta kalıyoruz. BM'nin yardımları sadece askeri yönetimin izin verdiği bölgelere yapılıyor." dedi.

İddiaların ardından BM'den gazeteye yapılan yazılı açıklamada, "Mindat şehri genelinde bize seyahat izni verilen bölgelerde yerinden edilen sivillere yardım ulaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Chin eyaleti genelinde insani yardımın herhangi bir engelleme olmadan yerine ulaşabilmesi için ilgili tarafları iş birliğine davet etmektedir." ifadesine yer verildi.

BM, 24 Haziran'da, Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden bu yana ülkede yaşanan iç çatışmalar nedeniyle 230 bin sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 931 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Darbe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor - Son Dakika


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