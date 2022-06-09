Myanmar'da Avustralyalı ekonomistin "Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal"den yargılanmasına devam edilecek

Myanmar'da mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii ve Avustralyalı ekonomist Sean Turnell'in "Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla yargılanmalarına devam edilmesi için yeterli kanıt sunulduğuna hükmetti.

Suu Çii hükümetinde ekonomi danışmanı olarak görev yapan Avustralyalı Turnell, başkent Nepido'da Suu Çii ve aynı davada suçlanan üç eski kabine üyesiyle yargılanıyor.

Mahkeme, Suu Çii, Turnell ve diğer üç sanığın da "Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla yargılanmalarına devam edilmesi için yeterli kanıt sunulduğuna karar verdi.

Turnell, bunun yanı sıra 5 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası gerektiren Göçmenlik Yasası'na göre de yargılanıyor.

Turnell'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sean Turnell, askeri darbenin gerçekleştiği sırada Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik güvende olduğunu ancak yaşananların Myanmar halkı için ifade ettiği anlamdan üzüntü duyduğunu belirterek, Myanmarlıların çok daha iyisini hak ettiğini vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemeleri, ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma idam cezası verdi.