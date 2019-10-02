Son Dakika Haberleri: Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı
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Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı

30 dakika önce

Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.

Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı, System.String[]

Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Myanmar İnsan Ticaretiyle Mücadele Polis Gücü verileri, emniyet güçlerinin, bu yılın ocak-eylül döneminde 191 insan kaçakçığı vakasını açığa çıkardığını ortaya koydu.

Veriler, söz konusu vakalarla ilgili 556 kişinin insan kaçakçılığı ile suçlandığını ve 279 kişinin mağdur olduğunu gösterdi.

Ülkede sadece geçen ay tespit edilen 15 insan kaçakçılığı vakasıyla bağlantılı 54 kişinin suçlandığı, aralarında 7 çocuğun olduğu 25 kişinin de mağdur olduğu kaydedildi.

Myanmar yasalarına göre, kadın ve çocuk kaçakçılığı yapan kişiler en az 10 yıldan ömür boyu hapse kadar çeşitli cezalara çarptırılıyor.

Myanmar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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