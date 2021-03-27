Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika

Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti

27.03.2021 17:59

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri şiddetini giderek arttırıyor. Myanmar basını bugün Yangon ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Myanmar'da protestoları takip eden hak grupları, protesto gösterisinin gerçekleştiği bölgelerden gelen haberlerin ardından bugünkü can kaybı sayısının 100'e ulaştığını bildirdi.

Avrupa Birliğinin Myanmar heyeti Twitter'dan yaptığı açıklamada, Myanmar'da bugün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünün "terör ve onursuzluk günü" olarak anılacağını kaydederek, "Çocuklar da dahil silahsız sivillerin öldürülmesi savunulmaz bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçisi Thomas Vajda da "güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri öldürdüğünü" söyleyerek, Myanmar halkının askeri yönetim altında yaşamak istemediğini belirtti.

Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

AMERİKAN KÜLTÜR MERKEZİ'NE SALDIRI

ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıkladı. Açıklamada, kimsenin yara almadığı belirtildi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle Myanmar ordusu 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, gerçekleşen olayların ardından ABD ve İngiltere, Myanmar'a yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetimin el değiştirmesinin ardından yaptığı flaş açıklamada yaptırım kararını açıklayarak, '' Ordu, derhal (darbe yaparak) eline aldığı gücü geri vermeli, demokratik yollarla seçilmiş siyasi liderleri ve aktivistleri serbest bırakmalı ve Burma halkının iradesine saygı göstermelidir. Yeniden demokrasiye dönene kadar darbeci askerlere yaptırım getirdik'' açıklamasını yapmıştı.

Biden açıklamasında Myanmar' yerine, 1989 askeri darbe öncesi kullanılan ülkenin eski adı 'Burma'yı kullanmıştı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti

Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti - Son Dakika


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