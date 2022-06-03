Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek

03.06.2022 20:09
Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek

Myanmar'da askeri yönetim tarafından kurulan hükümet, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) eski bir milletvekilini ve ülkenin Terörle Mücadele Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan bir protestocu dahil 4 kişiyi idam edeceğini açıkladı.

Myanmar'da askeri yönetim tarafından kurulan hükümet, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) eski bir milletvekilini ve ülkenin Terörle Mücadele Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan bir protestocu dahil 4 kişiyi idam edeceğini açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, uzun yıllardır idam cezası uygulanmayan ülkede, eski milletvekili Phyo Zeya Thaw ile aktivist Kyaw Min Yu'nun yanı sıra ordu muhbiri olduğuna hükmedilen kişi ve bir kadını öldürmekten hüküm giyen kişi de idam edilecek.

Hükümet sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, idam kararlarının yasal itirazların reddedilmesinin ardından onaylandığını söyledi. Tümgeneral Zaw, yasa uyarınca hükümet başkanı tarafından onaylanması gereken infazların ne zaman gerçekleştirileceğini ise belirtmedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemelerinin ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.

YORUMLAR
500
Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı Myanmar'da mahkeme, devrik lider Suu Çii'nin seçimde sahtekarlık davasını onayladı
Kaynak: AA

Demokrasi, Hükümet, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 İstanbul'da hafta sonu sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olacak
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 20:15:52. #1.11#
SON DAKİKA: Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement