Myanmar'da cunta yönetimi onlarca yıl sonra ülkede ilk idamları infaz edecek

Myanmar'da askeri yönetim tarafından kurulan hükümet, devrik lider Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) eski bir milletvekilini ve ülkenin Terörle Mücadele Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunan bir protestocu dahil 4 kişiyi idam edeceğini açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, uzun yıllardır idam cezası uygulanmayan ülkede, eski milletvekili Phyo Zeya Thaw ile aktivist Kyaw Min Yu'nun yanı sıra ordu muhbiri olduğuna hükmedilen kişi ve bir kadını öldürmekten hüküm giyen kişi de idam edilecek.

Hükümet sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, idam kararlarının yasal itirazların reddedilmesinin ardından onaylandığını söyledi. Tümgeneral Zaw, yasa uyarınca hükümet başkanı tarafından onaylanması gereken infazların ne zaman gerçekleştirileceğini ise belirtmedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Ayrıca ordunun geçen yıl şubatta iktidarı ele geçirmesinden bu yana Myanmar mahkemelerinin ikisi çocuk 114 siyasi mahkuma ölüm cezası verdi.