Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü - Son Dakika
BBC

Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü

27.03.2021 12:37
Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü, System.String[]

Myanmar'da Cumartesi günü yapılan darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği ve en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Myanmar'da Cumartesi günü yapılan darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği ve en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Yerel medya, başkent Yangon'da bir polis merkezi önündeki protestoya katılanlara ateş açıldığını bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Myanmar merkezli Now News isimli haber organizasyonunun, ölü sayısını en az 50 olarak bildirdiğini aktardı.

Ülkede, ordunun darbeyle yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana protestolarla çalkalanıyordu.

Darbenin lideri olan Min Aung Hlaing, Cumartesi günü televizyondan yaptığı açıklamada, "demokrasiyi koruyacağını" söyledi ve seçim yapılacağı sözünü verdi ancak tarih dile getirmedi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden protestolarda 320'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Darbenin lideri General Min Aung Hlaing, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında protestocuları suçladı.

Protestoları, "şiddet eylemleri" olarak tanımlayan Hlaing sözlerinin devamında, "… talepler için istikrarın ve güvenliğin tehlikeye atılması uygun değil" dedi.

Ordu protestocuları suçluyor

Hlaing, ordunun tüm ulusla "el ele vererek" demokrasiyi koruma amacında olduğunu da savundu.

Darbe lideri general, ordunun yönetime el koyma gerekçesi olarak, ev hapsinde tutulan ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'nin "hukuk dışı eylemleri" olduğu iddiasını tekrarladı.





Askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçlamıştı. Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürüyor.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde de hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.

General Hlaing orduya öldürme emri verilip verilmediğine ilişkin ise net bir açıklamada bulunmadı. Ordu yönetiminden daha önce, protestocuların ateş açtığını savunmaya çalışmıştı.

Cumartesi günü silahla bastırılan protestolar başkent Yangon ve ülkenin ikinci büyü kenti Mandalay'de gerçekleşiyor.

Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü
Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü

Cumartesi, Myanmar, Darbe, Ordu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'da darbe karşıtı eylemlere müdahale edildi, en az 16 protestocu öldürüldü - Son Dakika Dünya

BBC

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