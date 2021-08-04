Myanmar'da darbe karşıtı "sivil hükümet", düzenli ordu kurduğunu açıkladı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından seçilmiş milletvekillerinin askeri yönetimi tanımayarak kurduğu ve "sivil hükümet" olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), darbe karşıtı halkı Myanmar ordusuna karşı savunmak için düzenli ordu kurdu.

NUG'nin sosyal medya sayfasında yayımlanan açıklamada, 5 Mayıs'ta darbe karşıtı protestocuların eğitilmesiyle kurulan Halk Savunma Gücü (PDF) birliklerinin sayısının artması ve ülke geneline yayılmasıyla düzenli ordu kuracak kapasiteye erişildiği ve Myanmar Ulusal Savunma Birliğinin (MNDF) kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, MNDF'nin NUG'ye bağlı olarak hukuk çerçevesinde hareket edeceği ve seçilmiş hükümete el koyan Myanmar ordusuna karşı galip gelmek için savaşacağı ifade edildi.

Myanmar'da askeri darbenin ardından seçilmiş milletvekilleri, askeri yönetimin meşruluğunu tanımadığını açıklamış ve 16 Nisan'da NUG'yi kurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 946 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.