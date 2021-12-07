Myanmar'da darbe karşıtı "sivil hükümet", Japonya'dan tanınma talebinde bulundu - Son Dakika

Myanmar'da darbecilerle mücadele için kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), Japonya'dan "meşru bir yönetim organı" olarak tanınma talebinde bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, NUG, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya hitaben geçen ay gönderdiği mektupta söz konusu talebini iletti.

NUG, "meşru bir yönetim organı" olarak tanınma talebinin yanı sıra başkent Tokyo'da temsilcilik açmak istediklerini ifade etti.

NUG, daha önce ABD, İngiltere ve Güney Kore'de temsilciliklerini faaliyete sokmuştu.

Japonya, henüz askeri yönetimi tanımazken yaptırımlardan da uzak duran bir tutum sergiliyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, NUG'un talebinin resmi hükümet statüsünde tanınmayı kapsamadığı bilgisini verdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.