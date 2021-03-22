Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor

22.03.2021 05:37
Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan ve cuntayı tanımayan siyasetçiler, darbe karşıtı protestocuları güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinden korumak için halk ordusu kurmaya çalışıyor.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan ve cuntayı tanımayan siyasetçiler, darbe karşıtı protestocuları güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinden korumak için halk ordusu kurmaya çalışıyor.

Darbe karşıtı milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH) üyelerinden Zin Mar Aung, Myanmar Now haber sitesine yaptığı açıklamada, halkı cuntadan koruyacak silahlı bir güç kurulması için etnik silahlı gruplarla görüştüklerini belirterek, "Hedefimizin yüzde 80'ine ulaştık. İlgili taraflarla görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.

Aung, etnik silahlı grupların yanı sıra darbeye karşı çıkan siyasi parti ve protesto gruplarıyla da bu konuyu konuştuklarını dile getirerek, "Mevcut durum karşısında nasıl birlik içinde hareket edebileceğimizi müzakere ediyoruz. Bize gelen cevaplar son derece olumlu." diye konuştu.

Komitenin, etnik silahlı grupları artık terörist olarak görmediğini vurgulayan Aung, "Şimdiye kadar Myanmar halkıyla el ele vererek cuntaya karşı birlikte hareket etme kararı alan bütün etnik silahlı gruplara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aung, Myanmar ordusu içinde de kendi halkına silah doğrultmak istemeyen askerlerin bulunduğunu belirterek, vicdan sahibi askerlere cuntaya karşı tavır koyma çağrısında bulundu.

"27 Mart dönüm noktası olabilir"

Protesto gösterilerinin organizatörlerinden Keren Khin de AA muhabirine, şimdiye kadar Karen ve Kachin etnik gruplarını temsil eden silahlı grupların protestoculara açık destek verdiğini söyledi. Khin, "Darbeden önce Tatmadaw (Myanmar ordusu) ülkenin tek resmi silahlı grubuydu. Tatmadaw, darbe yaparak bize ihanet edince etnik silahlı gruplardan bazıları CRPH'ye, protestocuları koruyabileceklerini söyledi. Şu an CRPH, halkla beraber olan gruplarla bir ordu kurarak bunu resmiyete dökmeye çalışıyor." dedi.

Khin, bu şekilde protestocuların da cuntaya karşı silahlı direnişe katılabileceğini belirtti.

Myanmar'ı krizden kurtarmak için dış müdahale beklemenin faydası kalmadığını söyleyen Khin, "Halk artık cuntaya karşı tek çözümün silahlı direniş olduğu kanısında. 27 Mart'taki Silahlı Kuvvetler Günü, halkın direnişi için dönüm noktası olabilir." ifadelerini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 250 gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Müzakere, Protesto, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kız kardeşini ve yeğenlerini döven şahsı mahalleli linç etmek istedi ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Merve Boluğur'dan yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş poz Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu
Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca Derya Uluğ'dan derbi sonrası çarpıcı paylaşım: Ozan Tufan-Gustavo ikilisini kabul et Erol hoca         
00:34
Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı Vaka sayılarında artış yaşanan 7 ilde karantina kararı alındı         
23:37
Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:40
Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü         
21:34
Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi Mohamed Hadid İstanbul'un güzelliği karşısında adeta büyülendi         
21:05
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti         
20:25
Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
20:05
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak         
12:29
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 05:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei