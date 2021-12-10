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Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde "sessiz grev" başlattı - Son Dakika

Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde "sessiz grev" başlattı

10.12.2021 13:00
Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde "sessiz grev" başlattı

Myanmar'da darbe karşıtları, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin hapis cezasına çarptırılmasına tepki olarak "sessiz grev" başlattı.

Myanmar'da darbe karşıtları, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin hapis cezasına çarptırılmasına tepki olarak "sessiz grev" başlattı.

Myanmar Now'ın haberine göre darbe karşıtları, Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karşı ülke genelinde grev yaparak günlük faaliyetlerini durdurdu.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde başlatılan "sessiz grev", yerel saatle 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda halkın, Suu Çii'nin hapis cezasının yanı sıra güvenlik güçlerinin yol açtığı insan hakları ihlallerini de protesto ettiği belirtiliyor.

Myanmar Now'a konuşan bir aktivist, market ve iş yerlerinin kapatılacağını vurgulayarak halka "evden çıkmama" çağrısında bulundu. Aktivist, grevin başarısının, iş verenlerin sivil direnişe desteğini artırabileceği görüşünü dile getirdi.

Myanmar'da halkın 24 Mart'ta gittiği sivil direnişte iş yerleri kapatılırken ülke genelinde caddeler boş kalmıştı.

Suu Çii, aralık ayında verilen kararla bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Devrik lider Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde sessiz grev başlattı
Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde sessiz grev başlattı
Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde sessiz grev başlattı
Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde sessiz grev başlattı
Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde sessiz grev başlattı

Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Darbe, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde 'sessiz grev' başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da darbe karşıtları, ülke genelinde "sessiz grev" başlattı - Son Dakika
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