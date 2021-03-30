Myanmar'da darbe karşıtları yollara çöp dökme eylemi başlattı - Son Dakika

Myanmar'da darbe karşıtları yollara çöp dökme eylemi başlattı

30.03.2021 16:01
Myanmar'da darbe karşıtları yollara çöp dökme eylemi başlattı, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, Yangon kentinde darbe karşıtları, askeri yönetimi protesto etmek için yollara çöp döktü.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken, Yangon kentinde darbe karşıtları, askeri yönetimi protesto etmek için yollara çöp döktü.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Yangon'un birçok ilçesinde sokaklar ve yollar, çöp dökülmüş halde görüntülendi.

Bazı sokaklarda çöplerin önüne "cuntaya hayır" ve "federal ordu istiyoruz" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Şehirde günlük hayatı olumsuz etkileyen çöp dökme eyleminin ardından güvenlik güçleri, çöp dökenlerin gözaltına alınacağı uyarısında bulundu.

Cunta, sivil itaatsizlik yapan 120 kamu görevlisini işten çıkardı

Öte yandan askeri yönetim, bir süredir darbeye karşı çıkarak sivil itaatsizlikte bulunan 120 çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

Cuntanın resmi yayın organı Myanmar Radyo ve Televizyon (MRTV) kanalında yer alan haberde, görevine son verilen memurların Enformasyon Bakanlığında çalıştıkları ve 8 Şubat'tan bu yana işe gitmedikleri bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe karşıtları yollara çöp dökme eylemi başlattı - Son Dakika


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