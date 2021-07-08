Üye Girişi
Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını "halkın yanında yer almaya" çağırdı - Son Dakika

Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını "halkın yanında yer almaya" çağırdı

08.07.2021 09:57
Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından görevlerini bırakıp darbe karşıtlarına destek vermeye başlayan polisler, meslektaşlarına darbe karşıtı mücadeleye destek vererek, halkın yanında olma çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından görevlerini bırakıp darbe karşıtlarına destek vermeye başlayan polisler, meslektaşlarına darbe karşıtı mücadeleye destek vererek, halkın yanında olma çağrısında bulundu.

Myanmar'ın Kayah eyaletinde görev yapan ve 1 Şubat darbesinden 10 gün sonra görevini bırakarak darbe karşıtlarının safına katılan "John" isimli polis memuru, darbeden bu yana yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Darbeden birkaç gün sonra 19 yaşındaki bir kızın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine 40 arkadaşıyla görevi bırakıp firar ettiklerini belirten John, "Asker ile halk arasında kaldık. Myanmar ordusu, darbe karşıtlarına karşı kendilerini korumak için bizi esir veya canlı kalkan olarak kullanıyordu." ifadesini kullandı.

John, 4 yıl önce polisliğe başladığını ve halkın güvenliğini sağlamak için mesleğini yaptığını aktararak, "Maaşımızı halk ödüyor, elimizdeki silahlar halkın vergileriyle alınıyor. Halkın varlığıyla aldığımız silahları halka karşı kullanmak çok yanlış." diye konuştu.

Darbeyi büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten John, "Her ne kadar tam demokratik bir ülke olmasak da son 5 yıldır en azından daha fazla ifade özgürlüğümüz vardı." dedi.

John, şu an 70 civarında polisle Kayah eyaletinin dağlık bölgelerinde kamplarda yaşadıklarını söyleyerek, "Ben ve arkadaşlarım, şu an askeri yönetimin 'arananlar' listesindeyiz. Güvenliğimiz için tek bir yerde kalamıyoruz, belirli aralıklarla yer değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Darbe karşıtlarının askeri yönetime karşı mücadelesini kazanacağından emin olduğunu vurgulayan John, "Sadece polislerin değil askerlerin de halkın safına katıldığına dair haberler duyuyorum. Diğer meslektaşlarımı da bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Halk ile omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"

İsmini "Elizabeth" olarak veren bir diğer firari polis memuru ise darbe gününden bu yana ailesinden haber alamadığını, ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Elizabeth, "Eğer ailemle konuşma fırsatı bulsaydım, onları çok sevdiğimi, şu an doğru olduğuna inandığım şeyi yaptığımı söyler ve benimle gurur duymalarını isterdim." dedi.

Bir diğer darbe karşıtı polis memuru Theint, polislerin askeri yönetim altında kalmayı sürdürdükçe halkın düşmanı muamelesi göreceğini vurguladı.

Theint, "Ben, polislerin halkın sevdiği insanlar olarak kalmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için gerekirse üniformamı çıkartırım. Halk ile omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 897 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Polis Memuru, Myanmar, Polis, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını 'halkın yanında yer almaya' çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak 16:42 Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyircisi alınmayacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi 16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi 15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir 15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu 14:44 Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:38 Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
15:45 Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi
15:35 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
15:24 Boğulma tehlikesi geçirirken ne yapmak gerekir? Yüzme antrenörü hayat kurtaran eğitimin önemine dikkat çekti
15:23 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
15:22 WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler         
16:39
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı Halk otobüsü şoförü, ineceği durakta durmadığı için üstüne yürüyen yolcuya tekme ve yumruklarla saldırdı         
15:40
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu Şenol Güneş ve Tümer Metin gerildi! Hoca ile öğrencinin tartışması toplantı gündemine oturdu         
15:01
BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı BBP'li yöneticiye ters kelepçe takan 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
14:35
Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle yaşamını yitirdi         
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara gelince 13 uçağı satacağım" çıkışına yanıt: Dünyayı tarifeli uçakla gezersin         
13:19
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı MasterChef Türkiye jürileri, yemeğinden kıl çıkan yarışmacının gözünün yaşına bakmadı         
11:48
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 17:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını "halkın yanında yer almaya" çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement