Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, ASEAN'ın barış planını destekleyecek - Son Dakika

Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) darbe karşıtı gruplarla barış planını destekleyeceği bildirildi.

Myanmar basınındaki habere göre, Hlaing, ülkesini ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile ASEAN'ın barış planını görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Hlaing'in ordu ve darbe karşıtları arasında diyalog sürecindeki faaliyetlerinde ASEAN'ın dönem başkanı Hun'a yardımcı olacağı kaydedildi.

Hlaing'in ayrıca etnik gruplarla yapılan ateşkesi yıl sonuna kadar uzatacağı da ifade edildi.

Hun da Myanmar'ın ASEAN zirvelerinde tekrar yer alması yönündeki niyetini vurguladı.

ASEAN liderlerinin, söz konusu barış planının nasıl yürütüleceği ve detaylarına ilişkin Başbakan Hun ile görüşme yapması bekleniyor.

Hun, 15 Aralık 2021'de, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u ASEAN'ın Myanmar Özel Elçisi olarak atayacağını söylemişti.

Kamboçya, 10 üyeden oluşan ASEAN blokunun başkanlığını Ekim 2021 devralmıştı.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.