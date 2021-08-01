Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, olağanüstü halin 2023'e kadar süreceğini açıkladı - Son Dakika

Myanmar'da askeri darbeyle idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, olağanüstü hal hükümlerinin Ağustos 2023'e kadar süreceğini ve çok partili genel seçimin hatasız şekilde yapılması için hazırlık yapacaklarını söyledi.

Hlaing, televizyon konuşmasında, "Özgür ve adil çok partili genel seçim yapmak için koşullar yaratmalıyız. Hazırlık yapmak zorundayız. Çok partili genel seçimleri hatasız şekilde gerçekleştireceğime söz veriyorum." dedi.

Askeri makamların, "olağanüstü hal hükümlerini Ağustos 2023'e kadar yerine getireceğini" belirten Genelkurmay Başkanı Hlaing, "Myanmar'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) özel elçisi ile diyalog da dahil olmak üzere ASEAN'la iş birliği için çalışmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 939 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.