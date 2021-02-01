Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu - Son Dakika

Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu

01.02.2021 07:25
Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu, System.String[]

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile partinin diğer yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından ordunun ülke yönetimine el koyduğunu bildirdi.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu.

Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

ORDU OHAL İLAN EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

DEVLET BAŞKANI VE İKTİDAR PARTİSİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltın alındığını açıklamıştı.

SÖZCÜ HALKA SESLENDİ

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

GENELKURMAY BAŞKANI ANAYASA'NIN FESHEDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu

Genelkurmay Başkanı, Myanmar, İktidar, Darbe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Survivor 2021'de Emin, sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı
ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi         
00:15
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi         
23:43
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor         
21:46
Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi         
20:10
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti         
17:28
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti         
14:37
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 07:33:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei