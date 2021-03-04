Myanmar'da darbe rejimine, protesto gösterilerine karşı "şiddet uygulamama" çağrıları yapıldı - Son Dakika

Myanmar'da darbe rejimine, protesto gösterilerine karşı "şiddet uygulamama" çağrıları yapıldı

04.03.2021 18:37
Myanmar'da darbe rejimine, protesto gösterilerine karşı

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 56 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından darbe rejiminden ülkedeki şiddeti durdurması istendi.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 56 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından darbe rejiminden ülkedeki şiddeti durdurması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, yaptığı basın toplantısında, BM üyesi devletleri Myanmar'daki darbeci generallere karşı "çok güçlü önlemler alınmasını" talep etmeye çağırdı.

Burgener, Myanmar'dan gelen haberlerinin şok edici olduğunu ve askeri darbenin gerçekleştiği 1 Şubat'tan bu yana en kanlı günlerin yaşandığını belirterek, bu durumun bölgedeki istikrarı zora soktuğunu ve gerçek bir savaşa yol açabileceğini söyledi.

"Uluslararası toplum hala izliyor"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin öldürüldüğünü öğrendiğinde dehşete kapıldığını ifade etti.

Bozkır, "Geçen hafta BM Genel Kurulu, sivil haklarını savunmak için mücadele eden Myanmar halkıyla dayanışma göstermek için bir araya geldi. Uluslararası toplum hala izliyor." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden "insan hakları felaketi" nitelemesi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Myanmar'daki "kanlı çatışmalar ve ölenler" için üzüntü duyduğunu ifade ederek, ülkede halkın isteklerine saygı duyulması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Myanmar'daki durumu insan hakları felaketi olarak niteledi.

HRW Avrupa Birliği (AB) Direktörü Lotte Leicht, Birlik ülkelerini yaptırım uygulama sözlerini yerine getirmeye ve ordu mensuplarını yaptırım listesine almaya çağırdı.

HRW'nin Kriz ve Çatışma Biriminde görev yapan araştırmacı Richard Weir, endişe ve öfke duymanın yeterli olmadığını, küresel silah ambargosu uygulamak da dahil olmak üzere hedeflenen yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

Myanmarlılar sesini yükseltiyor

Özgür Rohingya Koalisyonu Koordinatörlerinden Myanmarlı insan hakları aktivisti Maung Zarni, Çin ve Rusya'yı BM Güvenlik Konseyinde "terörist rejimi" korumakla suçladı.

Burma İnsan Hakları Ağının (BHRN) kurucusu Kyaw Win, Myanmar'daki sivillerin "şiddetli baskı" ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Win, Myanmar halkının "faşist ordunun" barbarlığından korunmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin yarın Myanmar'la ilgili toplantı düzenlenmesi bekleniyor.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe rejimine, protesto gösterilerine karşı 'şiddet uygulamama' çağrıları yapıldı - Son Dakika


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