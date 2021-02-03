Myanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı yapıldı - Son Dakika

Myanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı yapıldı

03.02.2021 05:35
Myanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı yapıldı, System.String[]

KUALA Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarının ardından gerçekleşen askeri darbe sonrası yeni kabinenin ilk toplantısı yapıldı.

KUALA Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarının ardından gerçekleşen askeri darbe sonrası yeni kabinenin ilk toplantısı yapıldı.

Myanmar ordusunun enformasyon biriminden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı ve Devlet Başkanı Min Aung Hlaing, Başkan Vekili Myint Swe ve dün görevden alınan bakanların yerine atanan 9 kabine üyesinin katılımıyla Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bakanlar kurulu toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda Devlet Başkanı Hlaing'ın bir yıl sürecek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında eylem planını bakanlarla müzakere ettiği kaydedildi.

Ülke içi seyahat ve turizmin devam etmesi, tapınak ve ibadethanelerin yeniden açılması, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün faaliyetlerini sürdürmesi, ekonominin yeniden canlandırılması ve iş imkanlarının artırılması gibi konuların da kabine görüşmesinde ele alındığı bildirildi.

"Suu Çii'nin sağlığı yerinde" açıklaması

Darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) yönetimi, Suu Çii'nin tutulduğu yerde "sağlığının yerinde olduğunu" açıkladı.

Partinin açıklamasında Suu Çii'nin nerede tutulduğuna dair yetkililerden bilgi verilmediği belirtildi.

1 Şubat'taki askeri darbenin ardından dün 24 bakan ve yardımcıları görevden alınmış, 11 yeni bakan atanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı yapıldı - Son Dakika


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