Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk' - Son Dakika
BBC

Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'

01.04.2021 17:52
Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk', System.String[]

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar'da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43'ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar'da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43'ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Myanmar'daki durumu "kabus" diye niteleyen kuruluş, öldürülenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Yerel bir gözlem grubunun verdiği rakamlara göre, darbeyi protesto edenlere askerlerin yaptığı müdahalelerde şu ana kadar 536 kişi öldü.

Ordunun protestoları bastırma harekatı şiddetlenirken Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar Büyükelçisi ülkenin her an "kan gölüne dönme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM elçisi bu uyarıyı en son ordu ile sınır bölgelerinde yaşayan bir azınlığa mensup milisler arasındaki çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptı.

Darbe sonrası protestolar

Myanmar'da olaylar, iki ay önce, ordunun Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin açık farkla kazandığı seçimlerden sonra yönetime el koymasıyla başladı.

Ülke çapında onbinlerce kişi darbeyi protesto etmek için sokaklara döküldü. Askerler ilk gösterileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

İkinci hafta gösterilere karşı askerlerin yanıtı sertleşti, plastik mermi ve giderek gerçek mermi kullanmaya başlandı.

En kanlı olaylar geçen Cumartesi yaşandı ve 100'den fazla insan öldürüldü.





Evlerinde öldürülenler var

Görgü tanıkları askerlerin sokaklarda önlerine gelene ateş ettiklerini hatta bazı insanların evlerinde öldürüldüklerini anlatıyor.

7 yaşındaki Khin Myo adlı kız çocuğunun ailesi, BBC'ye çocuğun Mandalay'daki evlerine yapılan baskın sırasında babasına doğru koşarken vurulduğunu anlattı.

Khin Myo'nun 25 yaşındaki ablası May Thu Sumaya, "Kapıyı kırıp girdiler, babamı sordular, ona evde başkalarının olup olmadığını sordular" diyor.

Babaları evde kimsenin olmadığını söylediğinde askerler onu yalan söylemekle suçlayıp evde arama yapmaya başlıyor.

İşte o sırada Khin Myo babasına doğru koşuyor ve vuruluyor.

Ölenlerden biri de yine Mandalay'daki evinin içinde ya da hemen önünde öldürüldüğü düşünülen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu.

13 yaşındaki bir başka çocuk da Yangon'da sokakta oynarken vurularak öldürüldü.

'Ülke çocuklar için güvenli değil'

Save the Children olaylarda yaralanan çocukların sayısının da çok yüksek olduğunu, bir olayda 1 yaşındaki bir bebeğin gözüne plastik mermi isabet ettiğini bildiriyor.

Kuruluş, şiddetin büyük stres, korku ve aşılar yaşayan çocukların akıl sağlığı üzerinde de çok olumsuz etkiler yarattığını söylüyor.

Save the Children açıklamasında Myanmar'ın çocuklar için güvenli bir yer olmaktan çıktığını kaydediyor.

Ülkede yaşanan şiddet uluslararası düzeyde de tepkilere yol açtı. ABD ve İngiltere darbe lideri generaller ile ordu bağlantılı şirketlere yaptırım ilan etti.

Bu arada darbeden sonra gözaltına alınan devrik lider Aung San Suu Kyi'ye yeni suçlamalar getirildi. Avukatı suçlamalara ülkenin sömürgecilik dönemlerinden kalma "devlet sırlarını koruma" yasasına muhalefetin de eklendiğini söyledi.

Aung San Suu Kyi daha önce de yasa dışı telsiz bulundurmak, seçim kampanyası sırasında Covid-19 kurallarını ihlal etmek ve halkı galeyana getirebilecek haberler yayınlamakla suçlanmıştı.

Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'
Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'

Protesto, Myanmar, Darbe, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (1)
  • Tenciz xaan: Dunyaya birsey demem fakat miyamarin basindaki kadin icerden hic cikmasin baris madalyasini gözune dursun cok vakti vardi butun suc onun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi 'Tosun Paşa filmindeki hamam sahnesini RTÜK sansürledi' iddiasına Başkan Şahin yanıt verdi Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri dönüyor Barış Kılıç, Yasak Elma'ya geri dönüyor Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Müge Anlı'ya bilerek mi ceza verilmiyor? RTÜK Başkanı konuya açıklık getirdi Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı         
00:33
Genç kadını acımasızca döven eski sevgili tutuklandı Genç kadını acımasızca döven eski sevgili tutuklandı         
00:24
Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek         
00:15
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama         
00:06
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt         
22:28
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 01:00:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei