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Myanmar'da darbe yanlısı gruplar muhalifleri terör örgütlerine benzeterek karalamaya çalışıyor - Son Dakika

Myanmar'da darbe yanlısı gruplar muhalifleri terör örgütlerine benzeterek karalamaya çalışıyor

28.06.2021 15:17
Myanmar'da darbe yanlısı gruplar muhalifleri terör örgütlerine benzeterek karalamaya çalışıyor, System.String[]

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da darbe yanlısı grupların, sosyal medyada darbe karşıtlarını terör örgütlerine benzeterek karaladığı ve din üzerinden kışkırtıcılık yaptığı açıklandı.

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da darbe yanlısı grupların, sosyal medyada darbe karşıtlarını terör örgütlerine benzeterek karaladığı ve din üzerinden kışkırtıcılık yaptığı açıklandı.

Frontier Myanmar gazetesinde yer alan haberde, darbe yanlılarının muhaliflere karşı kara propaganda içeren sosyal medya paylaşımları incelendi.

Buna göre, ordu yanlısı Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) üst düzey üyelerinden Ye Htut'un, Yangon kentinde bir okulun ateşe verilmesi üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımı, darbe destekçilerinin kara propagandaları arasında yer aldı.

Paylaşımında okulun yakılmasını Taliban'ın Afganistan'daki terör eylemleriyle bir tutan Htut'un, darbe karşıtı grupları teröristlerle bir tutarak halkı kışkırtmaya çalıştığı öne sürüldü.

"Taliban Z kuşağı" benzetmesi

Facebook'ta 70 binin üzerinde takipçisi olan bir diğer kullanıcının, 24 Mayıs'ta Şan eyaletindeki bir polis karakolunu ele geçiren darbe karşıtı etnik silahlı grubu "Taliban Z kuşağı" olarak nitelendiren paylaşımı da kara propaganda olarak görüldü.

Kullanıcının darbe karşıtı grubu Taliban'a benzeterek askeri yönetim destekçilerini kışkırttığı ve ülkedeki Müslümanları hedef göstermeye çalıştığı kaydedildi.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ise darbe karşıtı grupların Myanmar ordusuna yönelik saldırılarının arkasında Müslümanların olduğu öne sürülerek Müslümanların Budistlere karşı savaş açtığı algısı yaratıldığı ifade edildi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta ismi belirsiz bir kullanıcının 8 Haziran'da paylaştığı ve şimdiye kadar 120 binin üzerinde izlenen videoda, devrik lider Aung San Suu Çii hükümetinin Arakan eyaletinde Müslümanlarla iş birliği yaptığı öne sürüldü.

"Müslümanlar Budistleri yok etmek istiyor"

Arakanlı Müslümanların "Myanmarlı olmayanlar" şeklinde nitelendirildiği videoda, "Bundan önce bölgede çoğunluk olan Budist nüfusu, katliamlar ve etnik temizlikler nedeniyle bugün yüzde 3'lere düştü. Müslümanlar Budistleri yok etmek istiyor." iddiasıyla Müslümanların hedef alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Başkanı Kyaw Win, darbeden bu yana askeri yönetimin ve ordu yanlısı grupların sosyal medyada Müslüman karşıtı söylemlerinin "büyük oranda arttığını" söyledi.

Win, sosyal medyanın yanı sıra Myanmar'daki farklı dini unsurlara fiili saldırıların yapıldığını belirterek "Bazı camilerin kundaklanması ve kiliselere ateş açılması, ülkede dinler arası ayrışmayı körüklemek için kasten yapılmış eylemlerdir." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar, Medya, Terör, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbe yanlısı gruplar muhalifleri terör örgütlerine benzeterek karalamaya çalışıyor - Son Dakika


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