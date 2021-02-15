Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi - Son Dakika
BBC

Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi

15.02.2021 05:52
Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi, System.String[]

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı yapılan gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçtiği düşünülüyor.

Myanmar'da 1 Şubat'ta yapılan darbeye karşı yapılan gösterileri bastırmak için ordunun harekete geçtiği düşünülüyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon'da darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı.

Ülkedeki internet de Pazartesi gününün ilk saatinde neredeyse tamamen kesildi.

Yangon'da Pazar günü, Budist rahipler ve mühendisler sokakta eylem yapmışlardı. Başkent Nay Pyi Taw'da ise motorsikletli bir grup kent sokaklarında protesto sürüşü yaptı.

Myanmar'a hizmet veren sağlayıcılar, yerel saatle rom 01: 00 ve 09: 00 arasında internetin kesilmesi talimatı aldıklarını duyurdu.

BBC'ye konuşan Nay Pyi Taw'da görevli bir doktor, ordunun evlere gece baskınları yaptığını söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismi gizli tutulan bu kişi, "Halen endişeliyim çünkü 20: 00 and 04: 00 arasında sokağa çıkma yasağı ile edildi. Bu süre içinde polis ve askerler bizim gibileri tutuklayabilir" dedi.

ABD büyükelçiliğinde görevli bir kişi de Yangon'daki ABD vatandaşlarını evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Myanmar ordusu, Cumartesi günü yapılan açıklamayla, önde gelen sekiz muhalif isim hakkında gözaltı kararı verildiğini, bu kişilerin halk tarafından saklanmaması gerektiğini duyurdu.

BM'den "halkına savaş açma" suçlaması

Kuzeydeki Kachin kentide protestoya müdahale eden askerler, bir gösteriye müdahale ederken silah kullandı.

Myitkyina kentindeki gösteri sırasında da silah sesi duyuldu. Askerin gerçek mi yoksa plastik mermi mi kullandığı bilinmiyor. 5 gazetecinin bu kentte gözaltına alındığı bildiriyor.

Ülke üzerine çalışan Birleşmiş Milletler yetkilisi Tom Andrews, orduyu "halkına savaş açmakla" suçladı. Özel raportör Andrews, generallerin "umutsuzluk işaretleri" gösterdiğini ve yaşananlardan sorumlu tutulabileceklerini kaydetti.

Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden orduya, şiddete başvurmama çağrısı yapılıyor.

Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD tarafından imzalanan bir açıklamada, "Meşru hükümetlerinin devrilmesine karşı protesto eden göstericilere karşı, güvenlik güçlerine şiddete başvurmama çağrısı yapıyor" denildi.

Myanmar'daki darbenin lideri Min Aung Hlaing, Kasım 2020'deki seçimlerin yasaya uygun bir şekilde yapılmadığını öne sürüyor.

Seçimde askerlerin desteklediği muhalefet partisi yenilgi yaşamış, şu anda gözaltında tutulan Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin partisi ilk sırada gelmişti.

Darbeden birkaç gün sonra başlayan gösteriler dokuzuncu gününü geride bıraktı.

Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi

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Son Dakika Dünya Myanmar'da darbe: Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, internet kesildi - Son Dakika Dünya

BBC

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