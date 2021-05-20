Myanmar'da darbeci lider General Hlaing için emeklilik yaş sınırı kaldırıldı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbe ile seçilmiş hükümete el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing için emeklilik yaş sınırının kaldırıldığı bildirildi.

Askeri yönetimin resmi gazetesinde yayımlanan kararda, Genelkurmay Başkanı Hlaing ve yardımcısı General Myo Zaw Thein için 65 olarak belirlenen emeklilik yaş sınırının kaldırıldığı belirtildi.

Karar metninde, Hlaing ve Thein'in istedikleri zaman görevi bırakabilecekleri kaydedildi.

64 yaşındaki General Hlaing'in bu yıl 3 Temmuz'da 65 yaşını doldurup emekli olması bekleniyordu.

Uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, Hlaing'in emekli olduktan sonra sivil hükümet tarafından yargılanma tehlikesini bertaraf etmek için darbeyi gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar en az 807 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.