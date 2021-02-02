Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi

02.02.2021 11:07
Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi, System.String[]

KUALA Myanmar'da dün askeri darbeyle iktidardan indirilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi, darbeden önce gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da dün askeri darbeyle iktidardan indirilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi, darbeden önce gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NLD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin, askeri darbeyi, Myanmar ordusu ve devlet tarihinde kara bir leke olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanımız ve Devlet Konseyi Başkanı dahil, gözaltına alınan bütün liderler, en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Xinhua haber ajansının iddiasına göre dün sabah gözaltına alınan bazı hükümet üyeleri serbest bırakıldı.

Ajansa konuşan üst düzey yetkili, dün gözaltına alınan hükümete bağlı bir grup milletvekili ve yerel yöneticinin, bu sabah salıverildiğini açıkladı.

Askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, hükümet kabinesini topyekun görevden almış ve boşta kalan 24 bakanlık koltuğunun 11'ine yeni bakan atamıştı.

Arakanlı yetkiliden Myanmar ordusuna yaptırım çağrısı

Öte yandan Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Temsilcisi N. Hasan Ronnie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de gerçekleşen geçiş dönemi öncesindeki koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekerek, Myanmar'daki etnik azınlığın güvenliğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Ronnie, uluslararası toplumun Myanmar ordusuna açık bir mesaj vermesi gerektiğini belirterek, "Myanmar ordusuna yönelik yaptırım uygulanmalı, Arakanlı Müslümanlar ve diğer tüm etnik azınlıklar soykırım ve insanlığa karşı suçlardan korunmalı." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

İktidar, Myanmar, Hükümet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Bakan Soylu'dan Boğaziçili öğrencilere uyarı: Solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin İlkokullar 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlıyor, devam zorunluluğu olmayacak Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
11:23
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: 2020 yılı enflasyon hedefinin neden tutturulamadığı anlatıldı         
10:48
İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi         
10:42
Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış Fuhuş çetesi çökertildi! Kadınları kısıtlamada pasaportları sayesinde turist gibi göstererek müşterilere gönderiyorlarmış         
10:12
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı         
08:52
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı Önce test sonra parti! Belçim Bilgin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı         
07:58
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde         
21:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi Çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş adamının aracı trafikten men edildi         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 11:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei