Myanmar'da devrik lider Suu Çii hakkındaki son yolsuzluk davası görülmeye başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar'da devrik lider Suu Çii hakkındaki son yolsuzluk davası görülmeye başlandı

18.10.2022 15:56
Myanmar'da devrik lider Suu Çii hakkındaki son yolsuzluk davası görülmeye başlandı

Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2020 darbesi ile gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii'ye, son yolsuzluk davasında 5 suçlama yöneltti.

Myanmar'da mahkeme, 1 Şubat 2020 darbesi ile gözaltına alınan ve tutukluluk hali devam eden devrik lider Aung San Suu Çii'ye, son yolsuzluk davasında 5 suçlama yöneltti.

İddia makamının Suu Çii hakkında topladığı delilleri yeterli bulan mahkeme, devrik liderin yolsuzluk karşıtı yasa kapsamında son davasının görülmesine karar verdi.

Dava kapsamında, görevde oldukları süre içinde, üçüncü bir kabine üyesi tarafından helikopter kiralanması ve satın alınmasına ilişkin yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint'ye, 5 suçlama yöneltildi.

İsminin saklı kalması ile konuşan mahkeme yetkilisi, Suu Çii ve Win Myint'in hakkındaki suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Sanıkların gelecek haftalarda savunmalarını mahkemeye sunacakları belirtildi.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'ye, resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası daha verilmişti.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da devrik lider Suu Çii hakkındaki son yolsuzluk davası görülmeye başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:22:54. #1.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da devrik lider Suu Çii hakkındaki son yolsuzluk davası görülmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement