Myanmar'da devrik lider Suu Çii, mahkemede yolsuzluk suçlamalarını reddetti - Son Dakika

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, rüşvetle suçlandığı yolsuzluk davasında suçlamaları reddetti.

Yolsuzluk davası nedeniyle yargılanan Suu Çii, duruşmada, "600 bin dolar ve yedi külçe altın rüşvet aldığına" dair yolsuzluk suçlamalarını kabul etmedi.

Eski Yangon Başbakanı Phyo Min Thein'den para ve altın almakla suçlanan Suu Çii, tanıkların yeniden dinlenmesi için geri çağrılması talebinde bulundu.

Devrik lider Suu Çii, hakkında her biri için 15 yıla kadar hapis cezası istenen 11 yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Suu Çii ayrıca devlet sırlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

76 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirdi, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.