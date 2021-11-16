Myanmar'da devrik lider Suu Çii'ye seçimlere hile karıştırma suçlaması - Son Dakika

Myanmar'da Birlik Seçim Komisyonu (UEC), devrik lider Aung San Suu Çii ve beraberindeki 15 üst düzey siyasetçiyi geçen yılki seçimlerde hile yapmakla suçladı.

Devlet denetimindeki "Global New Light of Myanmar" gazetesindeki habere göre, askeri yönetimin kurduğu UEC, Suu Çii'yi partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) kazandığı 2020 seçimlerinde hile yapmakla suçladığını bildirdi.

UEC'nin bu hamlesi, Suu Çii'nin partisinin feshedilmesine ve askeri yönetimin 2 yıl içinde gerçekleştireceğine söz verdiği seçimlere katılamamasına yol açabilir.

Suu Çii, askeri yönetim tarafından sömürge döneminden kalma resmi sırlar yasasını çiğnemek ve yolsuzluk dahil pek çok konuda suçlanıyor.

Devrik lider, en son, yargılandığı davanın ikinci duruşmasının yapıldığı 1 Kasım'da başkent Nepido'da hakim karşısına çıkarken 2020 yılı seçim kampanyası sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalara cevap vermişti.

Gazeteci Fenster ABD'ye ulaştı

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından tutuklanan, 15 Kasım'da serbest bırakılan ABD'li gazeteci Danny Fenster New York'a ulaştı.

Eve dönmenin "inanılmaz bir his" olduğunu belirten 37 yaşındaki Fenster uzun zamandır ailesine kavuşacağı anı hayal ettiğini söyledi.

Fenster, 15 Kasım'da ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Bill Richardson'ın ara buluculuğuyla serbest bırakılmıştı.

Amerikalı gazeteci, 24 Mayıs'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzereyken Yangon Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da askeri yönetimin sözcüsü Zaw Min Tun, Fenster'ın gazeteciliğin dışında başka şeylerle de uğraştığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devam ettiğini savunmuştu.

Yaklaşık 2 yıldır Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalışan Fenster daha önce de "Myanmar Now" haber sitesinde editörlük yapmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükumet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.