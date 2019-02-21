Son Dakika Haberleri: Myanmar'da Fabrikada Yangın: 6 Ölü, 13 Yaralı

Myanmar'da Fabrikada Yangın: 6 Ölü, 13 Yaralı

58 dakika önce

Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Myanmar'da Fabrikada Yangın: 6 Ölü, 13 Yaralı, System.String[]
Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:53 Kaynak: AA

Myanmar, Güncel
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