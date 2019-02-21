Myanmar'da Fabrikada Yangın: 6 Ölü, 13 Yaralı
58 dakika önce
Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Myanmar
'da bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.
Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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