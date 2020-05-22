Myanmar'da gazeteci Kovid-19'dan ölen kişinin haberini yapınca hapsedildi - Son Dakika

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin haber yapan Dae Pyaw ajansının editörü Zaw Ye Htet, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, 13 Mayıs'ta haber ajansının Karen eyaletinde Kovid-19 hastası bir kişinin öldüğünü bildirmesi üzerine gazeteci aynı gün gözaltına alındı.

Gazetecinin avukatı Myint Thuzar Maw, yaptığı açıklamada, Ye Htet'in gözaltına alındıktan bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve cezaevine gönderildiğini belirtti.

Duruşmanın neden bu kadar hızlı yapıldığı ise belirsizliğini koruyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünden (RSF) yapılan açıklamada, gazetecinin olaya tepki gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RSF'nin Asya Pasifik masasından sorumlu Daniel Bastard, Ye Htet'in güvenilir olmayan resmi Kovid-19 verilerinin arkasındaki gerçeğe ışık tutmaya çalıştığı için cezalandırıldığını kaydetti.

Bastard, Ye Htet'in tutuklanmasını Myanmar'da Kovid-19 salgınına ilişkin gerçekleri araştırmak isteyen gazetecilerin gözünü korkutma girişimi olarak değerlendirdi.

Myanmar'da Kovid-19 vaka sayısı 199'a yükselmiş, salgın dolayısıyla 6 kişi hayatını kaybetmişti.