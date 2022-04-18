Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

18.04.2022 17:23
Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

YANGON, 18 Nisan (Xinhua) Myanmar takvimine göre Pazar günü kutlanan Yeni Yıl dolayısıyla Myanmar Devlet İdare Konseyi tarafından çıkarılan bir af ile toplam 1.619 mahkuma verilen cezalar affedildi.

YANGON, 18 Nisan (Xinhua) -- Myanmar takvimine göre Pazar günü kutlanan Yeni Yıl dolayısıyla Myanmar Devlet İdare Konseyi tarafından çıkarılan bir af ile toplam 1.619 mahkuma verilen cezalar affedildi.

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 <a class='keyword-sd' href='/mahkum-2/' title='Mahkum'>Mahkum</a> Serbest Bırakıldı

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da insanlar Buda heykelinin üzerine su döküyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin yeni yıl affıyla toplam 1.619 mahkumun cezalarının affedilmesinin ardından halk Myanmar'ın Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nin dışında bekliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde insanlar Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da dua ediyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde bir kadın Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da mum yakıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin yeni yıl affıyla toplam 1.619 mahkumun cezalarının affedilmesinin ardından halk Myanmar'ın Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nin dışında bekliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı
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Yeni Yıl, Myanmar, Pazar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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