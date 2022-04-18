Myanmar'da Geleneksel Yeni Yılda Çıkan Af Sonucu 1.619 Mahkum Serbest Bırakıldı - Son Dakika

YANGON, 18 Nisan (Xinhua) -- Myanmar takvimine göre Pazar günü kutlanan Yeni Yıl dolayısıyla Myanmar Devlet İdare Konseyi tarafından çıkarılan bir af ile toplam 1.619 mahkuma verilen cezalar affedildi.

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da insanlar Buda heykelinin üzerine su döküyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin yeni yıl affıyla toplam 1.619 mahkumun cezalarının affedilmesinin ardından halk Myanmar'ın Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nin dışında bekliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde insanlar Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da dua ediyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde bir kadın Myanmar'ın Yangon kentindeki Shwedagon Pagoda'da mum yakıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nin yeni yıl affıyla toplam 1.619 mahkumun cezalarının affedilmesinin ardından halk Myanmar'ın Yangon kentindeki Insein Cezaevi'nin dışında bekliyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)