Myanmar'da "gölge hükümet" ülke çapında ayaklanma çağrısı yaptı - Son Dakika

Myanmar'daki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti, ülke genelinde ayaklanma çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Hükümetinin Başkan Vekili Duwa Lashi La, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "ülkedeki her köyde, kasabada ve şehirde aynı anda" ayaklanma başlatılmasını isteyerek, "olağanüstü hal" ilan ettiğini açıkladı.

Memurlardan işe gitmemelerini isteyen Duwa Lashi La, "halk devrimi" çağrısında bulunarak, asker ve polislerin "halkın savunma güçlerine" katılması gerektiğini belirtti.

Myanmar'da askeri darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu ve kendilerini gölge hükümet olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı Mahn Winn Khaing Thann ise yaptığı açıklamada, ayaklanma kararının iktidardaki askeri yönetimin tamamen yıkılması için alındığını söyledi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar yapılırken, kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle ciddi çatışmalara girdiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.

Askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kuruldu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı vurkaç operasyonları yürütüyor.

Gölge hükümetin pek çok üyesi ise Myanmar içinde saklanıyor veya sürgünde yaşıyor.