Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı - Son Dakika
BBC

Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı

22.03.2021 14:52
Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı, System.String[]

Dört gün önce sokakta haber yaparken gözaltına alınan BBC muhabiri Aung Thura serbest bırakıldı.

Cuma günü Myanmar'ın başkenti Nay Pyi Taw'da bir mahkeme binası önünde haber yaptığı sırada gözaltına alınan BBC muhabiri Aung Thura serbest bırakıldı.

BBC Birmanca Servisi'nden Aung Thura, 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeden beri gözaltına alınan 40 gazeteciden biri.

Thura, yerel haber kuruluşu Mizzima'da çalışan Htike Aung adlı bir diğer muhabirle birlikte gözaltına alınmıştı.

Mizzima, askeri yönetim tarafından ay başında ruhsatı iptal edilen beş yayın kuruluşundan biri.

BBC, gözaltına alındıktan sonra gazetecilerle temas sağlayamamıştı.

Bugün Aung Thura'nın serbest bırakıldığını açıklayan BBC, ayrıntı vermedi.





Gösteriler sürüyor

Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde 149 kişi öldü. Ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

En kanlı günlerden biri, 38 kişinin öldürüldüğü doğrulanan 14 Mart'tı.

Geçtiğimiz hafta sonu da gösteriler devam etti ve sayısı net olmamakla birlikte yine çok sayıda kişinin öldürüldüğü haberleri geliyor.

Ülkenin orta kesimindeki Monywa kentinde bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci büyük kent Mandalay'da da ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Protesto gösterilerine katılanlar hafta sonunda ülke çapında, mumlar yakarak gece oturma eylemleri yaptılar ve eylemlere bazı bölgelerde mumlarıyla Budist rahipler de katıldı.

Bugün de özellikle ülkenin en büyük kenti Yangon'da gösteri çağrıları yapıldı.

Uluslararası tepkiler

Bu arada Myanmar'daki Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD Büyükelçilikleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada "güvenlik güçlerinin silahsız sivillere karşı zalimce bir şiddete başvurduğu" kaydedildi.

Açıklamada Myanmar ordusuna sıkıyönetimi kaldırması, gözaltındakileri bırakması, olağanüstü hale son vermesi ve demokrasiye geri dönmesi çağrıları da yapıldı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin de Myanmar'da askerlerin güç kullamasını eleştirerek "barışçı çözüm yoluna gidilmesi" çağrısı yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da daha önce Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği liderlerini, Myanmar'daki durumu görüşmek üzere toplantıya çağırmıştı.

Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı
Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı

Protesto, Myanmar, Cuma, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul için peş peşe uyarılar: Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda Hülya Gülşen, aksiyonun hız kesmediği Ramo'ya transfer oldu Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi         
21:00
Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı         
20:52
WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği getiriyor         
20:42
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un maskesinde yazan ifadeler sosyal medyayı salladı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un maskesinde yazan ifadeler sosyal medyayı salladı         
20:21
AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok         
20:14
Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı         
19:37
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 21:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da gözaltına alınan BBC muhabiri serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei