- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti - Son Dakika

- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti

05.03.2021 19:42

- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti Myanmar'ın Mandalay kentinde devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu boynundan vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor

Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti

NAYPYİDAW - Myanmar'ın Mandalay kentinde devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu boynundan vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda kan akmaya devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay'da bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestolarda, "Taş devri bitti, bizi tehdit ettiğiniz için korkmuyoruz" şeklinde sloganlar atıldı. Güvenlik güçleri ise kalabalığı dağıtmak için bir kez daha gerçek mermi kullandı. Görgü tanıkları ve yerel basın, açılan ateş sonucu 1 kişinin boynundan vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vurulan protestocuyu muayene eden bir doktor basına yaptığı açıklamada, "25 yaşlarında olduğunu düşünüyorum. Ama halen aile üyelerini bekliyoruz" diye konuştu. Yangon kentinde ise polisin beyaz önlüklü yaklaşık 100 doktorun katıldığı protestoyu dağıtmak için plastik mermi ve ses bombası kullandığı aktarıldı.

Ülke genelinde elektrik kesintisi

Myanmar'da darbe karşıtı protestoları dağıtmak için kanlı müdahaleler devam ederken, ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Myitkyina'dan güneydeki başkent Naypyitaw, Yangon ve Mawlamyine'e kadar birçok kentteki elektrik kesintisinin "sistem arızasından" kaynaklandığı belirtildi.

Myanmar'daki şiddete komşu ülkeden tepki

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Myanmar'da silahlı kuvvetlerin halkına karşı silah kullanmasının "ulusal bir utanç" olduğunu ifade etti. Orduyu barışçıl bir çözüm aramaya çağıran Bakan Balakrishnan, dış baskının ülkedeki durum üzerinde yalnızca sınırlı bir etki oluşturabileceğini belirtti.

YouTube'dan Myanmar ordusu ile bağlantılı kanallara engel

ABD merkezli video paylaşım ağı YouTube ise topluluk kurallarını ve hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Myanmar ordusu tarafından yönetilen 5 kanalın kapatıldığını duyurdu. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Myawaddy Media, MRTV, WD Online Broadcasting, MWD Variety ve MWD Myanmar yayıncılarının kanallarının faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirildi.

BMGK'nın toplanması bekleniyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews, bugün Myanmar'daki durumu görüşmek üzere toplanması beklenen Güvenlik Konseyi'ni küresel bir silah ambargosu uygulamaya ve cuntaya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Protestolarda 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener geçtiğimiz 3 Mart'ı, darbe karşıtı protestoların "en kanlı" günü olarak nitelendirirken, yalnızca bir günde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Burgener açıklamasında, "Darbeden bu yana 50'den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı" ifadesini kullanmıştı.

1 Şubat'tan bu yana devam eden gösterilerde 29'u gazeteci olmak üzere bin 700'den fazla kişi de tutuklanmıştı.

- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti
- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti
- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti
- Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Güvenlik güçleri, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'a uyarı: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca çareyi soyunmakta buldu Görenler kahroldu! 3 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan kafa üstü yere çakıldı Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi Yerinde karar dönemine geçilmesinden sonra Sivas, Amasya ve Edirne'ye yeni koronavirüs kısıtlaması geldi 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Dişçi randevusu için evden çıkan 2 çocuk annesi kadından 4 gündür haber alınamıyor Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti
Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek?         
19:59
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazanın ilk inceleme sonuçlarını açıkladı         
18:32
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti Küs olduğu eşiyle barışmaya giden koca, kadını vurup intihar etti         
18:08
Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü Şehit haberini esnaf ziyaretinde alan Meral Akşener dizlerini dövdü         
17:13
Korgeneral Erbaş'la ilgili detay tüyleri diken diken etti! Korgeneral Erbaş'la ilgili detay tüyleri diken diken etti! "Keşke biz de şehit olabilsek" dedikten 1,5 saat sonra kaza olmuş         
16:48
Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı         
15:55
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı         
15:05
Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı         
14:37
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti Rahip, sahte silahla süpermarket ve eczaneden 2 bin lira gasbetti         
12:11
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 20:19:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor- Mandalay'da vurulan protestocu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei