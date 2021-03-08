Myanmar'da güvenlik güçlerini protesto eden göstericiler yasağa rağmen sokaklara döküldü - Son Dakika

Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da, güvenlik güçlerinin, Sanchaung ilçesini kuşatarak gösteri meydanında mahsur kalan protestocuları gözaltına almak istemesine tepki gösterenler sokağa çıktı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yangon'a bağlı 33 ilçenin en az 12'sinde birçok kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen gece geç saatlerde güvenlik güçlerini protesto etmek için meydanlara indi.

Gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin Sanchaung ilçesini kuşatarak protesto meydanında mahsur kalan göstericileri gözaltına alma girişimine tepki gösterdi.

Yangon'daki yabancı büyükelçiler, askeri cuntaya, etrafı kuşatılan protestocuların evlerine dönmesine izin verme çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.