Myanmar'da güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan protestocu böyle sürüklendi - Son Dakika

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyururken, darbe karşıtı gösteriye katılan bir kişinin sokak ortasında güvenlik güçlerince sürüklenmesi tepkilere yol açtı.

Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösteriye katılan eylemcilerden birini sokak ortasında metrelerce sürükleyediği anlara ait görüntüler ülkede infial yarattı. Sürüklenen eylemcinin, güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurulduğu ifade edildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.