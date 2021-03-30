Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi - Son Dakika

Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi

30.03.2021 05:53
Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 510'a yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 510'a yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda son 24 saatte 51 kişinin daha yaşamını yitirdiği doğrulanırken toplam can kayıpları en az 510 olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu raporda kaydedildi.

27 Mart'tan bu yana meydana gelen can kayıpları arasında 14 çocuk ve sivil itaatsiz yapan bir polis memurunun da bulunduğu ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar, Gözaltı, Hükümet, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü         
00:51
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı         
23:44
Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu         
22:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman         
17:22
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı         
12:07
62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba         
11:28
3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi 3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi         
10:33
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, çarşamba günü Rojin Haspolat'la evleniyor F.Bahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldızı Ozan Tufan, çarşamba günü Rojin Haspolat'la evleniyor         
09:50
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 06:01:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 510'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei