Myanmar'da hapis cezasına çarptırılan aktör affedilip serbest bırakıldı - Son Dakika

Myanmar'da 2021'de demokrasi yanlısı protestolara katıldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ünlü aktör ve model Paing Takhon affedilip serbest bırakıldı.

Myanmar Radio and Television (MRT) kanalının haberine göre, Myanmar ordusunu çevrim içi platformlarda kınayarak darbeye tepki gösterdiği gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen ünlü aktör Takhon'un affına karar verildi.

Öte yandan, benzer gerekçelerle hapis cezası verilen, film endüstrisinin önde gelen isimleri Lu Min, Wyne, Pyay Ti Oo ve eşi Eaindra Kyaw Zin de serbest bırakıldı.

Kız kardeşinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre, Takhon Nisan 2021'de 8 askeri kamyonla gelen 50 asker tarafından gözaltına alınmıştı.

Myanmarlı aktörün, 1 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabı, gözaltına alınmasından kısa süre sonra Facebook hesabıyla birlikte kapatılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.