Myanmar'da hükümet, Kovid-19'a karşı zamanında tedbir almamakla eleştiriliyor - Son Dakika

Myanmar hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında önlem almamakla eleştiriliyor.

Yangon kentindeki Tıp 2 Üniversitesinden, isminin açıklanmasını istemeyen bir profesör, hükümetin, enfekte olmuş kişilerin erken tespiti ve izolasyonu yoluyla virüsü kontrol altına almakta başarısız olduğunu söyledi.

Profesör, "Bakanlık, pazartesi gününe kadar doğrulanmış Kovid-19 vakası olmadığını ancak yaklaşık 200 şüpheli hastaya test yapıldığını söyledi. Bu yeterli değil. Bunun nedeni muhtemelen ülkenin koronavirüsü test etmek için yalnızca bir laboratuvarı olmasıdır. Ancak asıl mesele, hükümetin, vakalar görülmeye başlamadan önce ekipman ve kaynaklar sağlayamadığı veya bunları geliştiremediğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Profesör ayrıca, "Myanmar'ın agresif bir test ve karantina programına giremediği" yorumunu yaptı.

Yerel yayınlanan Frontier Myanmar dergisine göre, Yangon'daki Ulusal Sağlık laboratuvarında sadece 7 mikrobiyolog ve 4 test makinesi var.

Diğer yandan, Myanmar'da sağlık çalışanları, ülkedeki yetersiz sağlık altyapısı konusunda endişeli olduklarını ifade ediyor.

Ayeyawaddy bölgesindeki bir hastanenin başhekimi Sai Badar, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının maske ve diğer koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Badar, "Bölge, son birkaç gündür Tayland'dan geri dönen binlerce kişiye ev sahipliği yapmasına rağmen hükümet tarafından sağlanan hiçbir kişisel koruyucu ekipmanımız yok." dedi.

Geri dönenlerden yeni tip koronavirüs semptomları gösteren onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak henüz kimsenin test sonucunun pozitif çıkmadığını söyleyen Badar, "Yetkililer, bu durumla başa çıkmaya yeterince hazır değil ve bu, bizi riskli ve tehlikeli bir duruma sokuyor." ifadesini kullandı.

Myanmar'da şimdiye kadar 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.