Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi seçimleri kazandığını iddia etti - Son Dakika

Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi seçimleri kazandığını iddia etti

09.11.2020 17:19
Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi seçimleri kazandığını iddia etti, System.String[]

Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD), oy sayımı devam ederken seçimleri kazandığını iddia etti.

Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD), oy sayımı devam ederken seçimleri kazandığını iddia etti.

NLD'nin Sözcüsü Aung Shin, ülkede dün yapılan seçimlerin ardından oy sayımı devam ederken adaylarından gelen verilere dayanarak partinin ulusal mecliste 246 sandalye kazandığını savundu.

Shin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde adaylar tarafından bildirilen verileri sayıyoruz. Şu ana kadar üç bölgede yüzde yüz kazandığımızdan eminiz." dedi.

İki kanatlı mecliste en az 322 sandalye kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade eden Shin, "Böylece devlet başkanımızı seçebilir ve gelecek 5 yıl boyunca birlik hükümetinden sorumlu olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) endişeli

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Myanmar'daki seçimler sırasında yaşanan internet kesintisi ve yanlış bilgilendirmeye dair endişelerini dile getirdi.

IFJ, seçimden önce Myanmar yönetiminin ülkenin batısında internet kesintisini uzattığını ve bir milyondan fazla kişinin telekomünikasyon erişiminin kısıtlandığını bildirdi.

Federasyon, bu durumu, "Demokratik sürece açık manipülasyon ve müdahale, iletişime, basın ve ifade özgürlüğüne erişimi kısıtlama" olarak nitelendi.

IFJ açıklamasında, hükümet sansürünün, kısıtlı erişimin ve yanlış bilgilerin yayılmasının, Myanmar'da siyasi süreci ciddi biçimde baltaladığına, bu durumun Arakan ve Çin eyaletlerinde savunmasız vatandaşları olumsuz etkilediğine" dikkat çekildi.

Federasyon, internet erişiminin derhal eski haline getirilmesi ve yanlış bilgi yayılmasının engellenmesi çağrısında bulundu.

-Fortify Rights uluslararası toplumu seçimleri kınamaya çağırdı

Merkezi Tayland'da bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar'daki seçimlerin "adil ve bağımsız olmadığını" bildirdi.

Örgüt, uluslararası toplumun, seçimlerde Arakanlı Müslümanların ve diğer etnik grupların haklarından mahrum bırakılmasını kesin bir dille kınaması çağrısı yaptı.

Myanmar'daki seçimler

5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı Myanmar seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi de 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların Suu Çii'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimlerin" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ulusal Birlik Partisi, Seçimler, Hükümet, Myanmar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi seçimleri kazandığını iddia etti - Son Dakika


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