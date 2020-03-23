Myanmar'da ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Son Dakika

Myanmar'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, biri Yangon şehrinde ve diğeri Chin eyaletinde olmak üzere 2 erkek hastada Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Yangon'daki hastanın, kısa süre önce İngiltere'den döndüğü ve cumartesi günü hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedilen açıklamada, Chin eyaletindeki hastanın da yakın zamanda ABD'den döndüğü ve pazartesi hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki bir erkek olduğu bildirildi.

Myanmar hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm yabancı ziyaretçiler için kapıda ve elektronik vize işlemlerini nisan sonuna kadar askıya almış ve nisanda düzenlenmesi planlanan geleneksel Thingyan su festivalini ise iptal etmişti.