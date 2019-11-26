Son Dakika Haberleri: Myanmar'da insani yardım görevlisi mayın patlamasında öldü
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Myanmar'da insani yardım görevlisi mayın patlamasında öldü

6 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın kuzeyindeki Şan eyaletinde kara mayınının patlaması sonucu bir insani yardım çalışanı yaşamını yitirdi.

Myanmar'da insani yardım görevlisi mayın patlamasında öldü, System.String[]

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın kuzeyindeki Şan eyaletinde kara mayınının patlaması sonucu bir insani yardım çalışanı yaşamını yitirdi.

ABD merkezli Charity Without Borders yardım kuruluşunun Myanmar'daki temsilcisi Ko Myo, yaptığı açıklamada, Şan eyaletinde gezici sağlık hizmeti veren insani yardım ekibindeki 40 yaşındaki Hollandalı yardım çalışanının kara mayınının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazada araçta bulunan Arjantinli kadın yardım çalışanının da yaralandığını aktaran Ko, yaralıların Hsipaw'daki hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise hayatını kaybeden şahsın Hollanda vatandaşı olmadığını açıkladı.

"Ottawa Sözleşmesi" olarak bilinen "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme"ye taraf olmayan Myanmar'da hem silahlı kuvvetler hem de ülkenin farklı eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışan ayrılıkçı gruplar kara mayınlarını savaş aracı olarak kullanıyor.

Çin kökenli, Mandarin dilini konuşan bir etnik grup olan Kokang halkının yoğun olarak yaşadığı Şan eyaletinde Komünist isyancılar bölgenin bağımsızlığı için hükümet güçleriyle çatışıyor.

Myanmar'da sömürge yönetiminin sona erdiği 1960'ların başından itibaren Çin destekli Burma Komünist Partisi idaresindeki eyalet, partinin 1989 yılında dağılmasının ardından Kokang Öz Yönetim Bölgesi adıyla Myanmar'a bağlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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