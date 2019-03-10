Son Dakika Haberleri: Myanmar'da Karakola Saldırı: 9 Polis Öldü

Myanmar'da Karakola Saldırı: 9 Polis Öldü

1 saat önce

Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir karakola düzenlenen saldırıda 9 polis öldü.

Myanmar'da Karakola Saldırı: 9 Polis Öldü, System.String[]
Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir karakola düzenlenen saldırıda 9 polis öldü.

Arakan eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Maung Maung Soe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan Ordusu adlı örgütünün 100 kadar üyesinin, dün gece Sittwe yakınında Yoetayote köyünde karakola saldırdığını söyledi.

Maung Maung Soe, saldırıda karakoldaki 9 polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:58 Kaynak: AA

Arakan, Polis, Myanmar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu Sır Cinayet Duygusal Videoyla Aydınlatıldı

Felaket Tellalı Lakaplı Ses Sanatçısı Onur Akay, Bu Defa Sezen Aksu'yu Paylaştı İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:06:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Myanmar'da Karakola Saldırı: 9 Polis Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]