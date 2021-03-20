Myanmar'da komşu ülkelere sığınma hazırlığındaki vatandaşların sayısı artıyor - Son Dakika

Myanmar'da komşu ülkelere sığınma hazırlığındaki vatandaşların sayısı artıyor

20.03.2021 12:03
Myanmar'da komşu ülkelere sığınma hazırlığındaki vatandaşların sayısı artıyor, System.String[]

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silahlı müdahalesinden ve şiddetinden kaçarak komşu ülkelere sığınmaya hazırlananların sayısında artış olduğu belirtildi.

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik silahlı müdahalesinden ve şiddetinden kaçarak komşu ülkelere sığınmaya hazırlananların sayısında artış olduğu belirtildi.

Myanmar'ın darbe karşıtı haber sitelerinden Mizzima News'te yer alan haberde, Tayland'ın bu ülkeyle sınırındaki Tak eyaletinin, Myanmar'dan gelebilecek mülteci akınına karşı hazırlık yaptığı bilgisi yer aldı.

Siteye konuşan eyalet yetkilileri, Myanmar'dan binlerce mültecinin Tayland sınırına geçebileceğine dair haberler aldıklarını ve bu duruma hazırlanmak için yeni barınaklar inşa edildiğini aktardı.

Yetkililer, eyalet genelinde 30 bin ila 50 bin mültecinin barınabileceğini vurguladı.

Bunun yanı sıra Myanmar'dan daha fazla kişinin Hindistan sınırına geçmek üzere olduğu öne sürüldü.

Hint yetkililer, 4 Mart'ta aralarında polislerin de bulunduğu 8 Myanmarlının sınırı geçerek, Hindistan'a sığınma talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Yetkililer, Myanmar'daki askeri darbeden bu yana sadece Mizoram eyaletine kaçan Myanmarlı mültecilerin sayısının 100'ü geçtiğini duyurmuştu.

Protestolardaki can kayıpları 224'e ulaştı

Ülkenin birçok bölgesinde süren askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu meydana gelen can kaybı sayısı 224'e çıktı.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 protestocunun daha yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yakalanan 1938 kişinin ise hala gözaltında tutulduğu belirtildi.

Yangon, Mandalay, Magway ve Bago gibi bölgelerde darbe karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Yangon'da güvenlik güçleri, protestocular tarafından kurulan barikatları silah zoruyla sivillere toplatırken görüntülendi.

Mandalay'da ise çok sayıda demir yolu çalışanı, sivil itaatsizlik eylemine katıldığı için askerler tarafından zorla lojmanlarından çıkartıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar, Tayland, Mülteci, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da komşu ülkelere sığınma hazırlığındaki vatandaşların sayısı artıyor - Son Dakika


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