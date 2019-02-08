Son Dakika Haberleri: Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı" - New

Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı" - New

14 dakika önce

- Konferanstan detaylar NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na gönderdiği video kaydında geçen ay Tayland ve Bangladeş'e yaptığı 11 günlük ziyareti değerlendirdi.

- Konferanstan detaylar NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, "Myanmar'da Koruma ve Sorumluluk Uluslararası Konferansı"na gönderdiği video kaydında geçen ay Tayland ve Bangladeş'e yaptığı 11 günlük ziyareti değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:25 Kaynak: AA

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