Myanmar'da Kovid-19 tedbirleri 15 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Kısıtlama tedbirlerinin uzatılmasına ilişkin detaylı bilgilendirmelerin eyalet ve bölge yetkililerince yapılacağı aktarıldı.

Yangon 'da 18 Nisan'da ilan edilen 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağının 18 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Kovid-19 Önleme, Denetim ve Tedavi Merkez Komitesinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin 30 Nisan'dan 15 Mayıs'a uzatıldığı belirtildi.

Myanmar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların uzatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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