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Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü - Son Dakika

Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü

19.02.2022 09:55
Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.

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Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 315 bini aştı Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 315 bini aştı

Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü - Son Dakika
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